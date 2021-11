Der Räuber kam in der Dunkelheit: Ein maskierter Mann hat am frühen Mittwochmorgen (24. November) eine Tankstelle in Schwedt überfallen. Gegen 5 Uhr morgens, so bestätigte am Donnerstagmorgen (25. November) eine Sprecherin der Polizeidirektion Ost auf Anfrage, überraschte der Mann die Mit...