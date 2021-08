Am Internationalen Landschaftsplenair in Schwedt und dem unteren Odertal haben in den zurückliegenden drei Jahrzehnten 462 Künstler aus 36 Ländern teilgenommen. Jene zehn, die nun 14 Tagen den Jubiläumsjahrgang mit Leben erfüllten, waren durchweg mindestens schon einmal dabei – der gastgebende Kunstverein hatte sie, entgegen sonstiger Gewohnheit, diesmal gezielt eingeladen, sagte der Vereinsvorsitzende Michael Meeden am Freitagabend zu Beg...