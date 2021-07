Seit das Dach der Schwimmhalle am Sonntag eingestürzt ist und die Polizei das Gelände abgeriegelt hat, kommt niemand mehr an die Einsturzstelle heran. Auch nicht der Betreiber. Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Sasson und Bürgermeister Jürgen Polzehl konnten am Montag vor den Mikrofonen und Kam...