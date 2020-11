Flutung: Das neue Einlaufbauwerk nahe Stützkow ist am Mittwoch erstmals in Betrieb gegangen. Durch die geöffneten Wehrtore floss das Wasser der Oder in den Nationalpark Unteres Odertal und flutet in den kommenden Tagen wieder die Polderflächen vor Schwedt. © Foto: Oliver Voigt