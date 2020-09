Geldwerte Übergabe: Axel Vogel (l.), Brandenburgs Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, übergab am Mittwoch den Zuwendungsbescheid über 3,5 Millionen Euro für den Bau einer Nationalpark-Kita in Criewen an Bürgermeister Jürgen Polzehl. © Foto: Oliver Voigt