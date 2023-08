Simson, Schwalbe, Wartburg oder Trabant, wer wissen will, warum diese Fahrzeuge Made in DDR heute wieder so beliebt sind, der muss nach Schwedt fahren. Bei den traditionellen Oder-Wiesen-Oldtimer-Days, kurz OWOD, treffen sich die Liebhaber, Freaks, die Bastler, Schrauber und Sammler, die Kenner und alle die, die persönliche Erinnerungen an die Motorwelt von Früher haben.

Und auch die Jungen, die noch nie ein Auto oder einen Motor gesehen haben, an dem man noch selbst herumschrauben und reparieren kann.

9. Oldtimer-Treffen in Schwedt

Nicht nur 700 Aussteller aus Nah und Fern mit ihren aufgemöbelten Old- und Young-Timern, sondern wie immer auch viel Action vom Traktor-Pulling bis zur Moped-Rallye, ein Simson-Beschleunigungsrennen. Immerhin dürfen die Mopeds Made in DDR 60 km/h fahren. Sonst gilt in der BRD ein Tempolimit von 45 km/h.

Ein Deal im Einigungsvertrag macht Simson so beliebt

Ein kleiner Neben-Deal im deutsch-deutschen Einigungsvertrag 1990, der die Kleinkrafträder der ehemaligen DDR, wie Simson, Schwalbe, Sperber und Co. heute zu Goldstaub macht. Vom Ostalgie-Feeling mal abgesehen. Da erzählt man sich in Schwedt gern die alten Geschichten von der Moped-Tour zum Tanz auf dem Dorf oder der aufgepeppten Simson mit Fuchsschwanz, um die Mädchen zu beeindrucken.

Auf dem Oldtimer-Treffen gab es auch viele verschiedene Simsons zu sehen.

Die Oldtimer-Gemeinde zieht durch ganz Ostdeutschland und stößt überall auf begeisterte Fans und ein breites Publikum, auch wieder in Schwedt.

Ältester Oldtimer von 1927

Die Oldtimer-Show ist zugleich ein heimliches, sich gegenseitig bewunderndes Wetteifern, wer die originellste, die älteste Karosse aufgemöbelt hat. Ein Buick Standard Six auf dem Jahre 1927 war eines der ältesten Fahrzeuge.

Oldtimer-Tage als Ausflug für die Familie

Aber die Oldtimer-Tage in Schwedt sind auch ein beliebtes Familienausflugsziel. Hier kann man nicht nur alte Technik und spannende Wettbewerbe sehen. Für Kinder hatten sich die Veranstalter besondere Aktionen ausgedacht, wie Kinder-Cross, Hüpfburg und Schminken. Höhepunkt war eine Tombolaverlosung. Als Hauptpreis lockte eine neu aufgebaute Simson S51.