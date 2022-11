Die Gewerkschaft Verdi fordert ab 2023 für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ein sattes Plus von 10,5 Prozent. Angesichts der rasenden Inflation ist laut Verdi eine solche Höhe angemessen. Schwedt und Angermünde müssen sich also auf mögliche Mehrkosten in Millionenhöhe einstellen. Die...