Kritischen Fragen musste sich jetzt der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner, in Schwedt stellen. Bei einem Treffen mit Vertretern der Industrie und Unternehmen ging es um den Weiterbetrieb der PCK-Raffinerie in Schwedt. Kellner, der in der Uckermark auch...