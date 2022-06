Der Leiter der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Zukunft von Schwedt will vor der nächsten Sitzung der Taskforce am 4. Juli in Schwedt Fragen von Stadtverordneten beantworten. Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) trifft sich am Freitag dieser Woche mit dem Vorsitzenden und den Fraktionschefs des ...