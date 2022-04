Die Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ zeigen sich mit ihren Angriffen auf die Infrastruktur der PCK- Raffinerie Schwedt hartnäckig. Erneut haben die eine Station an einer Pipeline zu dem Unternehmen ins Visier genommen.

PCK Raffinerie Schwedt Aktivisten besetzen Pumpstationen der Öl-Pipeline „Druschba“ in der Uckermark Schwedt Diesmal traf es eine Pumpstation bei Strasburg in der Uckermark. Die Station selbst liegt aber gar nicht in der Region Uckermark, was zu Brandenburg gehört, sondern in Mecklenburg-Vorpommern. Der Betrieb der Raffinerie in Schwedt ist durch die Aktion nicht beeinträchtigt, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage von MOZ.de.

Gruppe rühmt sich öffentlich mit einer Pressemitteilung

Die Gruppe selbst rühmt sich in einer Pressemitteilung, sie habe zum zweiten Mal den Ölfluss unterbrochen. Dabei ist unklar, ob die Aktion mehr als medialen Erfolg hatte. Denn die Leitung zwischen Rostock und dem PCK ist eine Ausweichleitung, wenn durch die „Druschba“ nicht genügend Öl aus Russland in Schwedt ankommt. Fest steht, dass die Pipeline aus Rostock nicht dauerhaft in Betrieb ist.