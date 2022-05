„Ich bin nicht ihr Feind, sondern jemand, der sich bemüht, den Standort Schwedt in die Zukunft zu führen.“ Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Montag (9. Mai) bei seinem Besuch der PCK-Raffinerie in Schwedt schnell in die Offensive gegangen. Leger und hemdsärmelig stand...