Verluste gemeldet: Igor Setschin, Chef des russischen Ölkonzerns Rosneft, bei einem Besuch 2018 in Schwedt. Setschin hat aktuell Verluste in Deutschland gemeldet. Rosneft Deutschland ist an der PCK-Raffinerie in Schwedt beteiligt, die derzeit unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt ist. © Foto: Oliver Voigt