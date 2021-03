SEK-Einsätze in der Bundeshauptstadt Berlin und dem im Vergleich beschaulichen Schwedt: 120 Beamte waren beteiligt, als jetzt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Berlin sechs Wohnungen durchsucht wurden. Außer in Schwedt waren die Beamte auch in Alt-Glienicke, Tegel und Marzahn im Einsatz.

I...