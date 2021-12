In Templin haben sich Betrüger am Abend des dritten Advent gleich mehrfach als Polizisten ausgegeben. Zwei Rentnerinnen meldeten unabhängig voneinander verdächtige Telefonate der Polizei. Im Fall der ersten Rentnerin war eine Frau am Apparat, die sich als Polizistin ausgab und folgende Geschichte erzählte: Die falsche Polizistin hätte mit ihren Kollegen zwei ausländische Verbrecher festgenommen. Nun müsse die Polizei angeblich wissen, ob Wertgegenstände bei der Rentnerin zu holen seien. Anschließend unterbreitete die Frau am Telefon der Rentnerin das Angebot, jene Wertgegenstände zu sichern. Die Seniorin schlug die zweifelhafte Hilfe aus und informierte die tatsächliche Polizei.