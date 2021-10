Am vergangenen Freitag (22. Oktober) war, wie berichtet, eine 45-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Ringstraße in Templin tot aufgefunden worden. Die Frau soll bereits einige Tage davor vermisst worden sein. Schnell machten verschiedene Gerüchte die Runde. Die Kriminalpolizei rückte an diesem ...