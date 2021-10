Grausiger Fund am Morgen in Templin. Dort haben Angehörige am 22. Oktober die Leiche einer 45-Jährigen in einer Mietwohnung an der Ringstraße gefunden. Da im ersten Augenblick unklar blieb, woran die Frau gestorben ist und ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte, ist die Kriminalpolizei eingeschaltet worden.

Polizei-Einsatz in der Uckermark Armbrustschütze aus Templin traf Frau mit einem Pfeil in den Hinterkopf Templin Es ist ein eher tristes Umfeld, die Ringstraße in Templin – auch wenn es rundherum viel Grün gibt. Die Plattenbauen zeigen sehr verwaschene Farben, ein schmutziges Beige und ein Lindgrün. Die Gegend wirkt ruhig – fast zu ruhig, dafür dass dort am Morgen ein großer Polizeieinsatz stattgefunden hat.

Die wenigen Passanten wissen nur wenig über das Geschehen

Die Passanten haben fast alle noch nichts über den grausigen Fund gehört. In einem Geschäft in der Nähe haben sie den Polizeieinsatz am Morgen neugierig verfolgt. Doch mehr als Gerüchte wissen die Menschen in dem Laden nicht zu erzählen. Es heißt, die Frau sei eine Geflüchtete, bestätigen kann das vor Ort jedoch niemand. Die Aussage wird bei weiterem Nachfragen auch immer schwammiger.

Die Frau in einem anderen Geschäft hat erst gegen Mittag aufgemacht. Da war die größte Aufregung schon vorbei. Dennoch hat sie von dem Einsatz gehört – von Kunden und von ihrer Tochter, die gleich in der Nähe wohnt.

Sturm Ignatz Unwetter fordert Todesopfer – bei Templin Lokführer von herabstürzendem Ast erschlagen Templin / Frankfurt/Oder Näheres über die Art und Weise wie die Frau gefunden worden ist und was die Ermittler am Ende so misstrauisch machte, weiß die Frau in dem Laden aber nicht zu berichten.

Die tote Frau wurde seit ein paar Tagen vermisst

Die 45-Jährige soll bereits seit ein paar Tagen vermisst worden sein. Aber Erwachsene, die nicht auf wichtige Medikamente angewiesen sind oder suizidgefährdet sind, werden nicht sofort von der Polizei gesucht. Sie müssen sich nicht abmelden und können ihren Aufenthaltsort frei bestimmen.

Bereits in den frühen Morgenstunden hatte die Polizei damit begonnen, Spuren in der Wohnung zu sichern. Das zog sich offenbar den ganzen Tag hin. Denn gegen 15.45 Uhr verließ ein schwarzer Mercedes-Bus der Kriminalpolizei die Ringstraße. Die Beamten dort waren offensichtlich fertig mit ihrer Arbeit.