An der Abfahrt der B 166 nach Stendell kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall mit zwei Schwerverletzten. Gegen 6.20 Uhr kollidierten zwei Transporter auf der Kreuzung, offensichtlich durch den Vorfahrtfehler des Fahrers aus Richtung Stendell. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide F...