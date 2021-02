Die sechs Bürgermeister der größten Städte in Barnim und Uckermark haben am Montag den Erhalt des Arbeitsgerichtes Eberswalde gefordert. Auf Initiative von Friedhelm Boginski aus Eberswalde trafen sich die Stadtoberhäupter im Schwedter Rathaus, unterzeichneten einen gemeinsamen Brief an Ministe...