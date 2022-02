Zumindest kartellrechtlich hat der russische Erdölkonzern Ros­neft grünes Licht für den Kauf weiterer 37,5 Prozent Anteile an der PCK Raffinerie in Schwedt erhalten. Das Bundeskartellamt vermeldete in dieser Woche kurz und knapp die Freigabe für den mittelbaren Erwerb der Anteile von der Shell ...