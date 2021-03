Dana, die „Schöne Brandenburgerin“ der Woche wurde von ihrer Schwiegermutter vorgeschlagen. „Die Lebensgefährtin unseres Sohnes ist 34 Jahre alt, hat zwei Söhne und wohnt im eigenen Haus in Schwedt. Zu ihrer Familie gehören auch ihre Mutti, die ebenfalls in Schwedt lebt, sowie drei Hunde“, schreibt sie. Dana arbeitet im Einzelhandel in Schwedt, und in ihrer Freizeit genießt sie dort ihr Familienleben, „aber auch sehr gern bei uns in Mescherin. Familie ist ihr das aller Wichtigste!“ Zudem kümmert sie sich liebevoll um Haus und Garten und ist bei den Fußballspielen des Vereins ihres großen Sohnes sowie bei der Jagd ihres Partners im Gartzer Revier dabei. So oft es geht, ist sie in der Natur unterwegs.

