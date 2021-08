Pünktlich zum Schulstart hat eine Schülerin aus Prenzlau ihren Schulroboter in Betrieb nehmen können. Das Mädchen ist schwer an Krebs erkrankt. Die Philip Hackert Oberschule entsandte daher einen Hilferuf an den Verein Kolibri – Hilfe für krebskranke Kinder. Denn die Schülerin war aufgrund der Erkrankung nicht mehr in der Lage am Unterricht teilzunehmen.

Alexander König vom Verein Kolibri übergab den Roboter an die Schule und die Familie...