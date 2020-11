Schweigen – kann schwer zu ertragen sein. Schweigen kann töten. Schweigen ist eine würdige Erinnerung. Und sehr würdig war das Gedenken der Menschen in Schwedt an die Opfer der Reichspogromnacht am 9. November 1938 – trotz der erschwerten Bedingungen in Zeiten des Lockdowns.„Ich bin froh, d...