Silvester-Feuerwerk beliebig abzufeuern ist auch 2021 nicht möglich. Auf sehr belebten Straßen und Plätzen können, wie im Jahr 2020, Böller und Raketen verboten werden. Diese sind von den Gemeinden zu definieren. So wurde es in der vergangenen Woche in einer Bund-Länder-Konferenz beschlossen.