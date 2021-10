Der Kreissportbund-Vorsitzende Norbert Griem (r.) ehrte Jan Steinhöfel und Benrd Banek (beide Schützengilde Templin/KSB-Ehrennadeln in Bronze), Herbert Heinemann (SV Werbelow), Nico Dähn (Eintracht Göritz/KSB-Ehrennadeln in silber) sowie Friedrich-Wilhelm Hoppe (Schwarz-Weiß Casekow/KSB-Ehrennadel in Gold) und Wolfgang Groß (VfL Vierraden/v.l./LSB-Ehrennadel in Silber). © Foto: Jörg Matthies