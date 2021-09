Die PCK-Raffinerie steht still: Am Mittwoch, 8. September, kam es zu einer Störung der Stromversorgung im eigenen Kraftwerk. Zuvor war die Landesstromversorgung kurzzeitig unterbrochen gewesen. In der Folge verbrennen die Fackeln des PCK überschüssige Stoffe, es haben sich dunkle Wolken über die...