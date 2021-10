Während in Brandenburg die Feuerwehr meist im Dauereinsatz war, um umgestürzte Bäume und Äste von Fahrbahnen zu räumen, blieb die Lage in Schwedt am Tage weitestgehend ruhig.

In der Lilo-Herrmann-Straße hatte eine starke Boe einen Baumstamm vor den Balkonen des Wohnblocks zum bersten gebracht. ...