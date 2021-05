Zwei Wochen später als ursprünglich geplant und dann auf der Odertalbühne wird das Kindermusical „Pippi feiert Geburtstag“ nun also am 5. Juni um 15 Uhr an den Uckermärkischen Bühnen Premiere feiern.

Für das Musical nach Astrid Lindgrens berühmtem Kinderbuch zeichnen Rainer Bielfeldt (Musi...