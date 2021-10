Deutsche Zwerg-Wyandotten, Kingtaube Indigo-dunkelgehämmert, Gimpeltaube, Smaragente schwarz, Fränkische Landgänse – all das und noch viel mehr war an beiden Wochenendtagen in der Pinnower Gutsscheune zu bestaunen. Seit 2017 richtet hier der Rassegeflügelzuchtverein Schwedt seine Jungtierschau...