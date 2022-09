Am Mittwoch, dem 07. September gegen 5 Uhr, wurden Polizisten in die Werner-Seelenbinder-Straße in Schwedt gerufen. Dort war ein Mann stadtauswärts unterwegs gewesen und mit seinem VW Bus auf Höhe Bäckerstraße gegen eine Lichtzeichenanlage im Bereich der Querungshilfe geprallt. Nach ersten Ermittlungen ist von einem plötzlichen medizinischen Notfall auszugehen, in dessen Folge der im Landkreis Märkisch-Oderland beheimatete Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und es zur Kollision kam.