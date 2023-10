Eine Spaziergängerin machte am Montagnachmittag, 09.10.2023, einen grausigen Fund am Igelpfuhl. In einem tiefen Abflussgraben fand sie eine Leiche und informierte die Leitstelle. Polizei und Feuerwehr rückten zur Einsatzstelle aus. Das unebene Gelände machte Sicherungsmaßnahmen der Feuerwehr erforderlich, während die Polizei erste Spuren sicherte.

Bis in den Abend dauerten die ersten Ermittlungen an, erst circa 19 Uhr bargen die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Leichnam mittels einer Rettungsschale. Der Graben führt derzeit kein Wasser, befindet sich aber an einem steilen Abhang.

Die Leiche einer Frau wurde von einer Spaziergängerin am Igelpfuhl in Schwedt entdeckt.

© Foto: Oliver Voigt

Identität der Toten noch ungeklärt

Viel konnte die Polizei am Abend noch nicht über den traurigen Fund sagen. Nur so viel, dass es sich bei der Leiche um eine ältere Frau handelt, über deren Identität noch keine präzisen Angaben vorliegen. Eine Obduktion soll näheren Aufschluss geben, ob es sich um eine seit zwei Tagen vermisste Person handelt.

Die genauen Umstände, die zum Tod geführt haben, müssen erst ermittelt werden, so ein Ermittler. Der beschlagnahmte Leichnam wurde durch einen Bestatter vom Fundort abtransportiert.