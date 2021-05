Tradition in der Uckermark

Flößerhandwerk soll Unesco-Kulturerbe werden. Was im Jahr 2013 auf dem 26. Deutschen Flößertag in Lychen (Uckermark) beschlossen wurde, könnte nun endlich Ende des nächsten Jahres Realität werden. Lychener Flößer bewahren in ihrer Region eine alte Handwerkstradition.