Pünktlich zur neuen Spielzeit 2021/2022 kommt ein neues Gesicht an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Tom van Hasselt wird Musikalischer Leiter am Theater der Nationalparkstadt und soll den Akzent des Ensembles weiter Richtung Musical verschieben.

Der 42-jährige Autor und Komponist wurde 1978 in Düsseldorf geboren und wuchs in Korschenbroich am Niederrhein auf. Sein Interesse für Musik zeigte sich bereits seit seiner Kindheit. Schon kurz nach dem Abitur zeigte Tom van Hasselt sein erstes abendfüllendes Programm mit selbst geschriebenen Liedern. Während des anschließenden Musik-Studiums in Köln und später in Berlin folgten mehrere Klavierkabarett-Programme, die ihm etliche Kleinkunstpreise einbrachten.