Am Sonntagnachmittag (13. Februar) war eine 74 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf Plus in Richtung Berlin unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen die Schutzplanke. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau dann in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle bei Pfingstberg musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für 30 Minuten voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 10.000 Euro angegeben.