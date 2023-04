Mehrere Feuerwehren und ein Hubschrauber wurden zur Unfallstelle auf der B2 bei Gartz gerufen. Um 14:27 kam die Einsatzmeldung für die Feuerwehren aus Gartz und Schwedt. Ein langer Stau bildete sich, als der polnische Skodafahrer mit seinem PKW von der B2 in Richtung Gartz von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Laut Augenzeugen geriet der PKW kurz darauf in Brand. In der Einsatzmeldung an die Kameraden der Feuerwehr hieß es noch, dass eine Person eingeklemmt sei. Als die Feuerwehr eintraf, stand der PKW bereits lichterloh in Flammen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Insassen des Skoda aus dem PKW befreit und engagierte Ersthelfer kümmerten sich bereits um die Verletzten.

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Der Skoda erlitt einen Totalschaden. Wie es zu diesem Unfall kam, wird noch ermittelt.