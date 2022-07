Bereits am Sonnabend, 02.07.22, gegen 14:10 Uhr kam in Schwedt in der Straße Am Klinikum Ecke Auguststraße ein Linienbus mit Fahrgästen von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 62-jährige Busfahrer während der Fahrt ohnmächtig wurde und die Kontrolle über den Bus verlor. Der Bus rollte dann langsam von der Fahrbahn in den Straßengraben und kam dort im Bereich einer Grünanlage zum Stehen.