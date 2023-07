Vermutlich wegen eines gesundheitlichen Notfalls ist ein 59-jähriger Autofahrer in Fahrenholz in der Gemeinde Uckerland mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort gestorben. Nach Angaben eines Polizeisprechers von der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) war der Mann am späten Sonntagabend an einer Kreuzung von der L255 abgekommen.

Die Straße musste während der Unfallaufnahme für einige Zeit gesperrt werden. Weitere Fahrzeuge waren nach Angaben des Polizeisprechers nicht an dem Unfall beteiligt.

Polizei vermutet gesundheitlichen Notfall

Das Unfallfahrzeug war zunächst auf einem Acker gelandet, bevor es an einem Baum zum Stehen kam. Die Polizei vermutet, dass es wegen eines gesundheitlichen Notfalls zu dem Unfall kam.

Vermutlich hatte der Fahrer während der Fahrt einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten. Dies müsse eine Obduktion klären, sagte der Polizeisprecher am Montag weiter. Der herbeigerufene Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.