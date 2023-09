Vandalen vergehen sich an der Flussbadestelle – Verein erschüttert

Vandalismus in Schwedt

Die Flussbadestelle in Schwedt ist trotz nächtlicher Streifen an der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße Opfer von Vandalismus geworden. Was passiert ist und warum die Enttäuschung beim Verein groß ist.