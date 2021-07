Wolfsburg nennt sich ''Die Autostadt'' und ist auch eine: 1111 Pkw kommen dort auf 1000 Einwohner. Die Uckermark kann in diesem Vergleich nur hinterherfahren, obwohl in der Uckermark mehr Menschen wohnen als in der Heimat des Volkswagens: Laut Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes kommen in die...