Seit Dienstag, dem 02.08.2022, wird in Templin (Uckermark) ein zwölf Jahre altes Kind vermisst. Der Junge verschwand am Abend aus einer betreuten Kinder- und Jugendeinrichtung in der Innenstadt Templins und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Ost.

Die Polizei hat nun Bilder des Vermissten veröffentlicht und bittet die Bevölkerung, diese Fotos einmal genauer zu betrachten.

Wer hat diesen Jungen gesehen? Der 12-jährige John aus Templin wird vermisst.

© Foto: Polizei

Vermisster Junge am Scharmützelsee Er saß nur da und schwieg – wie der blinde Passagier auf der MS Bad Saarow entdeckt wurde Bad Saarow „Wer hat John seit dem Abend des 2. August gesehen und kann die entsprechende Örtlichkeit benennen? Wer weiß um seinen Aufenthaltsort oder kann sonstige Angaben machen, die zur Auffindung des Gesuchten führen könnten?“

Sachkundige Hinweise sind unter der Rufnummer 033984 350 an die Polizeiinspektion Uckermark zu richten. Selbstverständlich werden die Angaben auch über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.