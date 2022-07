Wer kann sich so einem niedlichen Samtpfötchen verwehren?

© Foto: Oliver Voigt

Ein Kater und vier Katzen - so stehen sie in den Akten des Schwedter Tierheims . Dabei sind es noch zuckersüße Katzenbabys, die die Tierschützer aus einer Gartensparte der Oderstadt holten, um zu ein Verwildern der Tiere zu verhindern. Die Kleinen sind von Menschen aufgezogen und somit auch schon so an sie gewöhnt, was eine erfolgreiche Vermittlung erleichtern sollte.„Vorzugsweise würden wir die Katzen gerne paarweise in liebevolle Hände geben“, erklärt Ursula Wyrembek vom Schwedter Tierheim. Bei der ungeraden Zahl bleibt natürlich ein Tier über. „Der Kater kann auch allein abgegeben werden. Wichtig wäre uns aber schon, dass die Tiere vielleicht Freigang bekommen oder zumindest auf den Balkon dürfen“, so Wyrembek.