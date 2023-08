Traute, 88 Jahre,

aus Schwedt

Kürzlich fotografierte Schwiegersohn Olaf seine Schwiegermutter Traute in einem Mohnfeld zwischen Schwedt und Flemsdorf. Mit diesem Foto stellt er sie als „Brandenburgerin der Woche“ vor.

„Kleine Ausflüge in die nähere Umgebung genießt sie sehr und erfreut sich immer wieder an unserer schönen Natur“, schreibt er.

Gelernt hat die 88-Jährige einst Buchhalterin. Berufliche Stationen waren u.a. Horterzieherin, Revisorin bei der Staatlichen Versicherung der DDR und zuletzt bis zur Wende Verwaltungsangestellte in der Erweiterten Oberschule „Albert Einstein“ in Angermünde.

Ihre Hobbys waren das Reisen, Stricken, Backen, Schwimmen und Spazierengehen.

„Seit Anfang dieses Jahres ist sie in der von WOBAG und Volkssolidarität betriebenen Einrichtung für betreutes Wohnen in der Schwedter Kranichsiedlung untergebracht.

Was sie jetzt noch gerne in Begleitung unternimmt, sind Besuche bei ihren vier Kindern und den Enkeln, das Betrachten von Tier- und Landschaftsfotos und Ausflüge mit dem Auto, bei denen sie sich an der schönen Natur erfreut.“

Sie möchten sich bewerben? Dann einfach eine Mail an [email protected]