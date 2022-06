Bezüglich eines Hilfeeinsatzes beim verheerenden Waldbrand in Treuenbrietzen gab es am Sonnabend eine Vorwarnung für die Uckermark. Den großflächigen Brand, der sich auf rund 200 Hektar ausgebreitet hatte, konnten die örtlichen Feuerwehren noch immer nicht in den Griff bekommen. Hitze und Winde...