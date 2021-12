Normalerweise würde der Einzelhandel um diese Zeit in der Hochsaison blühen. Dichtes Gedränge schöbe sich durch Einkaufsmeilen, die Umsätze in Bekleidungsgeschäften, Geschenkeshops und Parfümerien kämen auf ein Jahreshoch. Hektisches Getriebe herrschte in den Straßen und Geschäften. Weihna...