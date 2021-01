Die winterliche Postkarten-Idylle mit weißer Schneedecke und strahlend blauem Himmel lockte am Wochenende viele Schwedter zu Spaziergängen hinaus ins Freie. Für Kinder war es der perfekte Ferienstart. Der Straßenverkehr hielt sich in Grenzen, der Zoll kontrollierte Einreisende an der Grenze und...