Das erste Sonnenblumenfest in Golzow wurde im Jahr 1993 gefeiert. Warum im dreißigsten Jahr trotzdem erst das 25-jährige Jubiläum gefeiert werden, hängt mit der 700-Jahr-Feier im Jahr 2008, aber vor allem der Corona-Pandemie zusammen. Wegen der vielen Einschränkungen musste auf das Fest in den Jahren 2020 und 2021 verzichtet werden. Voriges Jahr haben die Planer von der Gemeinde und dem Verein „Golzower für Golzow“ dann ihr gesamtes Organisationstalent für den Oderbruchtag gebraucht. An diesen Erfolg wollen die Veranstalter nun anknüpfen.

Im Laufe der Jahre hat sich das Sonnenblumenfest gewandelt. Auf die Idee dazu war man gekommen, als die Sparkasse Märkisch-Oderland die Filiale in Golzow geschlossen hatte. Damals gründete sich eine Interessengemeinschaft, aus der später der Verein „Golzower für Golzow“ gegründet wurde. Die Mitglieder wollten wieder Leben in den Ort bringen. „Wir hatten damals nicht einmal mehr ein Dorffest“, erinnert sich Sven Höse, heute Vereinsvorsitzender. Vor dreißig Jahren war er noch Lehrling und habe die Initiative „total spannend“ gefunden.

Königspaar wird nicht mehr gekürt

In den ersten Jahren wurde von einer Jury noch die Sonnenblumenkönigin und ihr König gekürt. Darüber hinaus ist während der Veranstaltung ein Prinzenpaar gewählt worden. „Diesen Programmpunkt gibt es leider nicht mehr“, bedauert Höse. Es habe einfach keine Golzower mehr gegeben, die sich dafür beworben haben.

Geblieben ist aber der Bezug zu den Sonnenblumen, den die kleine Gemeinde Golzow von Natur aus hat. „Die werden bei uns immer noch angebaut“, so der Vereinsvorsitzende. Schon Monate vor dem Fest werde ausgerechnet, wann die Samen in die Erde müssen, damit die Blumen pünktlich zum Veranstaltungswochenende in voller Blüte stehen. So werden sie auch beim Jubiläumsfest an jeder möglichen Stelle präsent sein – auf dem Festgelände und besonders an der Bühne.

Sonnenblumenfest mit Fackelumzug am Freitag

Die wird schon am Freitagabend (8. September) Schauplatz für einen ersten musikalischen Genuss. Ab 20 Uhr tritt Annemarie Menzel auf. Die Künstlerin aus Eisenhüttenstadt singt Schlager, Rock und „eine schöne Ostrunde“, kündigt Sven Höse im Gespräch mit dieser Zeitung an. Später legt Night-Fever-DJ Danilo auf. Bereits um 19 Uhr startet der große Fackelumzug an der Kita „Schwalbennest“, an den Feuerkörben gibt es Stockbrot sowie Würstchen und auf dem Festplatz an der Schule einen kleinen Rummel.

Die offizielle Eröffnung des 25. Sonnenblumenfest ist dann für Sonnabend (9. September) um 13 Uhr geplant. Sven Höse als Vereinsvorsitzender wird ein paar Worte sagen, bevor die Gitarrenklasse der Grundschule, das Orchester „Luckylele“, Karatevorführungen und der Auftritt vom Tanzkreis Fürstenwalde folgen. Auf dem Festplatz sorgen derweil ein Clown, der Rummel, Hüpfburg und Kinderschminken für Unterhaltung. Es gibt Kaffee und Kuchen, aber auch Deftiges vom Grill. Auch den Markt der Möglichkeiten mit regionalen Produkten wird es wieder geben.

Der Live-Auftritt von „Cora“ ist einer der Höhepunkte beim 25. Sonnenblumenfest in Golzow

© Foto: Katja Gehring

Livemusik von Kult-Band Cora in Golzow

Mit dem Liveauftritt der Band Cora, die mit ihrem Song „Amsterdam“ in den 1980er Jahren Kult-Status erlangte, erreicht das 25. Sonnenblumenfest in Golzow um 21 Uhr und der Party mit dem Video-DJ Chris Energy davor und danach seine Höhepunkte. Wer in diesem Jahr wieder ein Feuerwerk erwartet hat, will Sven Höse sagen: „Wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden.“ Ganz demokratisch sei darüber abgestimmt worden. Die Vereinsmitglieder hätten bei ihrem Beschluss die Nachhaltigkeit im Sinn gehabt, erklärt der Vorsitzende. „Und wir waren uns einig, dass wir unseren Gästen mit dem Konzert ein noch tolleres Erlebnis bieten.“

Wie groß der Besucherandrang werden wird, vermag Höse wegen der langen Pause nicht zu sagen, hoffe aber, dass das Fest wie bisher als schöner Abschluss der vielen Dorffeste in der Region gesehen wird. „Dieses Jahr und auch in den nächsten Jahren.“ Der Vereinsvorsitzende betont, dass das Sonnenblumenfest immer eine Gemeinschaftsarbeit aller Vereine, Gewerbetreibenden und Gastronomen und nur mit Zuschüssen aus der Gemeindekasse und durch Spenden realisiert werden könne. „Wenn das so bleibt, was ich hoffe, wird es hier noch viele Feste geben“, so Höse. Allerdings werden auch die Vereinsmitglieder immer älter, weshalb es jetzt auch darum ginge, Nachwuchs zu gewinnen. „Damit wir das Projekt peu à peu in jüngere Hände geben können.“