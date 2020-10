An einem Maisschlag in Bleyen: Jäger Christian Falk. Er war am 27. September 2020 derjenige, der in der Nähe einen Frischling geschossen hatte. Es sollte der erste amtlich bestätigte Fall von Afrikanischer Schweinepest im Landkreis Märkisch-Oderland werden. © Foto: Anett Zimmermann