In Vollschutz: Zwei Männer laden einen bei der Fallwildsuche am 10. Oktober bei Bleyen gefundenen Wildschweinkadaver in einen auf Folie stehenden Container um. Danach desinfizieren sie Transportwanne, Fahrzeug und auch ihre Schuhe. Mittlerweile sind 65 von 120 Anträgen von Bauern in Märkisch-Oderland, deren Flächen im wegen ASP gefährdeten Gebiet liegen, bewilligt worden.­ Die Landwirte dürfen wieder auf die Felder. © Foto: Anett Zimmermann