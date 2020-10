Von einer „total veränderten Situation“ spricht Max-Georg von Korff, Vorsitzender des Seelower Kreisjagdverbandes, am Freitag. Kurz zuvor war aus der Landkreisverwaltung bereits bestätigt worden, was durchgesickert war: Die teils in Gruppen zusammen liegenden Wildschweine auf der Oderinsel in...