Es war absehbar, dass irgendwann das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei Hausschweinen in der Region nachgewiesen wird, so wie Mitte Juli in den Letschiner Ortsteilen Kienitz und Ortwig. In einem ministeriellen Erlass vom 27. Juli, der der MOZ vorliegt, wird der Landkreis MOL aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass Halter von bis zu zehn Schweinen sich vertraglich verpflichten sollen, ihre Haltungen bis zum 31. August aufzugeben. Dies g...