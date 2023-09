Zum vierten Mal finden der Airport Run und die Blade Night in Neuhardenberg nun schon statt, eine Sportveranstaltung für die ganze Familie. Dort können die Sportler auf einer echten Start- und Landebahn, je nach Fitnessstand, auf verschiedenen Distanzen an den Start gehen. Das sind die 7-Kilometer-Distanz für Einsteiger und die 14-Kilometer-Distanz für trainierte Läufer. Auf der 5-Kilometer-Strecke können dann auch Teilnehmer mit Inlinern starten und vielleicht in Zukunft auch auf dem Rollski – eine Sportart, die bei der diesjährigen Veranstaltung Premiere feiert.

Neben der Seelower Wohnungsbaugesellschaft, die mit weiteren Sponsoren das Sportevent schon länger unterstützt, ist in diesem Jahr das Sportfachgeschäft Holzinger aus Frankfurt (Oder) dabei. Es unterstützt nicht nur die Veranstaltung, sondern möchte den interessierten Ausdauersportlern das Rollski-Fahren näher bringen.

Airport Run & Blade Night Neuhardenberg: Mit dem Rollski auf die Piste

„Grundsätzlich gibt es zwei Arten beim Rollski-Fahren“, erklärt Jürgen Holzäpfel, Inhaber von Holzinger Sport. „Es gibt einmal das Skaten, ähnlich wie das Schlittschuh-Fahren, und einmal das klassische Fahren, so wie beim Ski-Langlauf“, erklärt er. „Welche Variante ein Sportler bevorzugt, müsse dieser ausprobieren“, so Jürgen Holzäpfel weiter. „Davon ist dann abhängig, welche Art von Rollski verwendet werden müssen“, erklärt der Sportfachmann.

Zum Airport Run möchte Holzäpfel diese Sportart vorstellen und aufklären, was die Besonderheiten beim Equipment, bei der Schutzausrüstung und bei der Ausübung dieses Sports sind. „Ich bin seit 27 Jahren in der Sportbranche tätig und liebe Ausdauersportarten wie Laufen, Radfahren und Schwimmen“, so Jürgen Holzäpfel. „Und im Winter kam immer das Ski-Fahren dazu“, verrät er weiter. „Doch dank der technischen Entwicklung ist dies jetzt auch im Sommer und im Flachland möglich“, so Holzäpfel. Für ihn ist das Rollski-Fahren eine tolle Ausdauersportart, da rund neunzig Prozent der Muskeln beansprucht werden.

Erstmalig präsentiert Jürgen Holzäpfel die Trendsportart Rollski beim Airport Run in Neuhardenberg, der am 7. Oktober 2023 dort bereits zum vierten Mal stattfindet.

© Foto: Peter Grenz

Veranstalter bittet um rechtzeitige Anmeldung

Hans Peter Thierfeld, Chef der Seelower Wohnungsbaugesellschaft Sewoba, begrüßt das Engagement von Holzinger Sport und das Heranführen Interessierter ans Rollski-Fahren. „Gesundheit durch Bewegung“, das sei sein Motto, so Thierfeld. „Die Menschen sollen raus aus der Wohnung und sich bewegen“, sagt er. Auch deshalb unterstütze die Wohnungsgesellschaft Sportveranstaltungen wie diese. „Und wenn dann noch so tolle Sportarten wie das Rollski-Fahren vorgestellt werden, ist es umso besser“, so Thierfeld. „Man kann sich alles anschauen, sich beraten lassen und es auch ausprobieren“, fasst Jürgen Holzäpfel zusammen. Und wer Gefallen gefunden hat, kann als Einstieg in dieser Sportart auch einen Kurs dafür buchen.